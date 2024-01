IBGE volta a usar o termo "favela" para categorizar aglomerados urbanos

A popularidade do termo e a ligação da palavra à sociabilidade e identidade dos territórios urbanos foram critérios levados em consideração para a mudança

Historicamente na divulgação dos Censos Demográficos, o termo favela foi utilizado nas pesquisas de 1950, 1960, 1980, 1991 e 2000. No entanto, com o passar das décadas, os critérios para identificar essas comunidades foi mudando devido a entendimentos internacionais e legislações urbanas.

Apesar da mudança divulgada nesta terça-feira, 23, a categorização feita no Censo de 2022 continuará a mesma, tendo alteração apenas no nome. Ainda não foram divulgados dados do último Censo sobre as favelas brasileiras.

“A nova nomenclatura foi escolhida a partir de estudos técnicos e de consultas a diversos segmentos sociais, visando garantir que a divulgação dos resultados do Censo 2022 seja realizada a partir da perspectiva dos direitos constitucionais fundamentais da população à cidade”, diz Cayo de Oliveira Franco, Coordenador de Geografia da Diretoria de Geociências do IBGE.

Segundo o instituto, foi instituído o grupo de trabalho de Favelas e Comunidades Urbanas e feito o Encontro Nacional de Produção, Análise e Disseminação de Informações sobre as Favelas e Comunidades Urbanas no Brasil. Participaram do encontro representantes de instituições como a Central Única das Favelas (Cufa), Observatório das Favelas, LabCidades, Quebrada Maps, entre outros.

Nas discussões, foi levado em consideração a popularidade do termo no Brasil e a ligação às práticas sociais, comunitárias e as formas de organização própria dos territórios. A palavra favela entra como um termo de afirmação, e não de estigma, reforçando a sociabilidade e a identidade.

No Censo de 2010, 11.431.619 no Brasil pessoas moravam em Favelas ou Comunidades Urbanas e foram identificados 3.229.434 domicílios nesses territórios.

O que é uma favela?

As favelas são territórios populares originados para atender, de forma autônoma e coletiva, às necessidades da população de moradia, comércio, serviços, lazer, cultura, dentre outras. Segundo o IBGE, no Brasil esses espaços podem se manifestar de diferentes formas e nomenclaturas, como favelas, ocupações, comunidades, quebradas, grotas, baixadas, alagados, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, loteamentos informais, vilas de malocas etc.