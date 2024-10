Domicílios com casais sem filhos aumentaram 64% em 12 anos no Ceará, aponta Censo

Estado ocupa a décima posição no ranking nacional de casais que residem no mesmo domicílio, mas que não possuem filhos

O número de domicílios com casais sem filhos aumentou 64% em 12 anos no Ceará. Em 2010, a quantidade de casais era de 334.926 e, em 2022, o número cresceu para 550.487. Os dados são do “Censo Demográfico 2022: Composição Domiciliar e Óbitos Informados”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira, 25.

O Estado ocupa a décima posição no ranking nacional de casais que residem no mesmo domicílio, mas que não possuem filhos. Na lista, o estado de São Paulo ocupa a primeira posição, com o total de 3.378.397 casais sem filhos.

Em seguida vem Minas Gerais, com 1,4 milhão cônjuges, Rio de Janeiro (1.229.078), Rio Grande do Sul(1.017.321), Paraná (958.373), Bahia (926.025), Santa Catarina (697.396), Pernambuco (600.563) e Goiás(558.740).