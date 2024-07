Covid-19 segue sendo a maior causa de internação por SRAG em idosos no Ceará

A Covid-19 continua sendo a principal causa de internação por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em idosos no Ceará, segundo o Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira, 25. Segundo dados do boletim, mesmo após o aumento de casos de Covid-19 em idosos nas últimas semanas, o vírus ainda se mantém em níveis baixos se comparado com seu histórico de circulação. O boletim é referente à Semana epidemiológica 29, que vai de 14 a 20 de julho.

“Diante desse contexto, é muito importante que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal das regiões Norte e Nordeste reforcem a atenção para qualquer sinal de aumento expressivo na circulação do vírus”, afirma a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz (Procc/Fiocruz) e do InfoGripe Tatiana Portella.