Denúncias de violência contra idosos aumentam 13,57% no Ceará

Empurrões, agressões verbais e a negligência do abandono. Gestos do tipo, que marcam a pele e o psicológico, aumentaram contra idosos que vivem no Ceará. Cenário pôde ser observado por meio de um levantamento feito pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). De acordo com balanço da pasta estadual, só entre janeiro e maio de 2024 foram 1.255 denúncias do porte feitas por meio do Disque 100. Número de queixas é 13.57% maior ao registrado no mesmo período de 2023, quando o índice dos primeiros cinco meses do período foi 1.105.

O balanço de delações de violências cometidas contra idosos no Estado neste ano, até o momento, é de: janeiro (309), fevereiro (240), março (280), abril (280) e maio (146). Indicativo alerta para a necessidade de ações preventivas e a importância de perceber os sinais,nem sempre visíveis, de maus-tratos a esse grupo.

Conforme Socorro França, titular da Sedih, o maior tipo de ato violento realizado é o do abandono. "São idosos que são deixados nas paradas de ônibus e que não sabem voltar pra casa, que são deixados nos hospitais e não sabem voltar pra casa. São idosos que fazem empréstimos consignados sem saber se fizeram (pois) foi um parente que fez e no final do mês eles não receberam quase nada. Não tem como comprar um alimento, não tem como comprar um remédio", diz a representante da pasta.