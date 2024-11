Suspeito de estuprar mulher no Henrique Jorge é preso

Homem de 30 anos foi preso no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. Crime aconteceu quando a vítima voltava para casa do trabalho, na madrugada de segunda-feira, 4

Natan Xavier Marques, de 30 anos, foi preso suspeito de estuprar uma mulher no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira, 4, quando a vítima, que voltava do trabalho, desembarcou do ônibus e seguia a pé para casa. O homem foi preso no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, por policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR).

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado pela vítima, o homem conduzia um automóvel e, enquanto ela caminhava, ele pedia o número do celular da mulher. Ela se negou a fornecer o contato e, em seguida, foi surpreendida pelo indivíduo, que apontava uma arma de fogo e a obrigou a entrar no veículo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme O POVO apurou, ele pegou o celular dela, viu as fotos, os contatos e chegou a ameaçá-la. Após cometer o estupro, a vítima foi deixada em via pública.