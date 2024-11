Bairro Papicu, em Fortaleza, registra três homicídios no sábado, 2

FACHADA do DHPP, no bairro José Bonifácio Crédito: FERNANDA BARROS

Três homicídios foram registrados em três pontos distintos do bairro Papicu, em Fortaleza, no último sábado, 2. Os dois primeiros casos ocorreram durante a madrugada, enquanto o terceiro foi registrado já durante a noite. Um suspeito de um dos crimes foi preso em flagrante.

Conforme decisão da audiência de custódia à qual o suspeito preso foi submetido, era por volta das 2h20min quando policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades da comunidade conhecida como Pau Fininho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda conforme a peça, ao se dirigirem ao local, os PMs se depararam com um homem morto com várias lesões na cabeça. No local, um morador afirmou que havia um segundo homem morto, cujo corpo estava em um terreno baldio localizado nas proximidades do cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Ribamar Lobo.

Encaminhado a uma delegacia, Pedro Henrique confessou ter matado o homem encontrado no terreno baldio, o qual ele identificou apenas pelo apelido de Baixinho. O suspeito ainda disse ter executado o crime com o uso de uma faca e de pedras e que praticou o crime para receber R$ 700,00 de um homem.

Pedro Henrique afirmou que, para realizar o homicídio, obteve ajuda de um homem identificado como Marlon, que viria, posteriormente, a ser morto a tiros no Pau Fininho em retaliação pelo primeiro assassinato.

Na audiência de custódia, não foram informadas as possíveis motivações para os crimes. Não há outros suspeitos, até a publicação desta matéria, presos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará. Pedro Henrique teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia.