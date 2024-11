Fortaleza: mulher foi esfaqueada após suspeito não pagar por programa, indica investigação

Bruna Gonçalves saiu de casa para um encontro e foi encontrada morta com golpes de faca Crédito: reprodução/redes sociais

Bruna Gonçalves, de 30 anos, encontrada morta após sair de casa para um encontro, no bairro Varjota, em Fortaleza, teve uma dicussão com o suspeito do crime, Antônio Carlos Sousa Pereira, 20, preso em flagrante no dia 26 de outubro. A briga, conforme apuração do O POVO, seria porque o homem, após solicitar programa sexual, não tinha dinheiro para fazer o pagamento. Conforme o relato de testemunhas ao O POVO, no dia do crime, Bruna estava na casa do acusado, no bairro Varjota. O homem teria passado a noite consumindo drogas e, no início da manhã, Bruna chegou desacompanhada em um automóvel e entrou na casa. Em determinado momento, o homem saiu da residência e foi até um estabelecimento comercial para pedir dinheiro emprestado, no entanto, não conseguiu o valor. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em seguida, teria havido uma discussão entre a vítima e o acusado, e gritos foram ouvidos por vizinhos. A Polícia foi acionada e encontrou Bruna morta vítima de golpes de faca. O homem fugiu e se escondeu em um quintal, mas teve a localização apontada e foi preso em flagrante. As informações estão na audiência de custódia do caso, obtida pelo O POVO.