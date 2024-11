Suspeito de chefiar grupo criminoso é preso em shopping de Fortaleza

Um homem de 35 anos, suspeito de chefiar grupo criminoso, foi preso durante a última quinta-feira, 31, em um shopping de Fortaleza. O alvo é tratado como o principal alvo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e possuía um mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o suspeito seria líder de uma facção criminosa atuante nos bairros Vicente Pinzón e Serviluz. Ainda de acordo com a polícia, o homem teria participado de diversas ações não apenas dentro do Estado, mas também em âmbito internacional.