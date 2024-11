Onze homens são denunciados por morte de torcedor do Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Onze homens são acusados pelo MPCE de terem participado da morte de Ozeni de Sousa Silva, torcedor do Fortaleza esporte Clube Crédito: Kleber Carvalho/Especial para O POVO

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 166ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, com atuação no Júri de Fortaleza, pediu a condenação e a prisão preventiva de onze homens acusados de terem participado da morte do torcedor do Fortaleza, identificado como Ozeni de Sousa Silva, morador do bairro São Cristóvão. De acordo com a denúncia oferecida pelo MPCE, os homens incitaram tumulto e violência, crimes previstos na Lei Geral de Esportes. Outros seis homens foram denunciados por associação criminosa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O crime foi cometido na noite do dia 26 de setembro de 2023, quando o Fortaleza disputava o jogo de volta contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana 2023.

Ozeni era voluntário em um projeto social e ministrava aulas de boxe para crianças e adolescente. Ele também era puxador de cânticos de uma das torcidas organizadas do Fortaleza Esporte Clube. Morte de torcedor do Fortaleza: qual é a denúncia? No dia do jogo, cerca de 30 a 40 homens se reuniram em um galpão localizado no bairro Passaré, saíram em carros e motocicletas com o objetivo de encontrarem torcedores do Fortaleza para promoverem tumulto e violência, lembra o MPCE. Ao avistarem a vítima, que assistia ao jogo do Tricolor cearense com outras pessoas, os homens partiram para cima dos presentes. Outros torcedores conseguiram fugir do local, mas Ozeni acabou sendo agredida com chutes, socos, pedaços de pau e barra de ferro.

“Restou apurado que todos os réus, de forma livre e consciente, e agindo de forma a prestar apoio mútuo, concorreram para o delito, seja quando dos atos de ajuste e planejamento, seja na abordagem e execução da vítima. Mesmo aqueles que eventualmente não realizaram agressões diretas à vítima ainda assim concorreram para o resultado morte na medida que deliberadamente compuseram e agregaram numericamente o grupo tinha como evidente propósito atacar e agredir torcedores do time Fortaleza”, aponta o MP do Ceará na denúncia. As investigações foram realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da 3ª Delegacia de Homicídios.

Além da investigação e responsabilização criminal, o Ministério Público do Ceará atua, por meio Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do MP do Ceará (Nudtor) e a Polícia Militar do Ceará, para que casos como esse não voltem a acontecer.



O Ministério Público vem realizando reuniões com a Polícia Militar para orientar a prisão de torcedores envolvidos em brigas causadas por disputa entre torcidas organizadas. Relembre o caso Na madrugada do dia 27 de setembro de 2023, Ozeni de Sousa Silva, conhecido como “Guabiru”, foi morto com golpes na cabeça após uma briga entre torcedores do Fortaleza Esporte Clube, um grupo rival. O homem, de 39 anos, chegou a ser socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.