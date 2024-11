Suspeito de tráfico de drogas é preso quando tentava embarcar para o Rio com documento falso

Suspeito de tráfico de drogas utilizou um documento falso na hora do check-in e tinha como destino o estado do Rio de Janeiro. Prisão é oriunda de investigação que apreendeu drogas no dia 22 de outubro, na Barra do Ceará

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira, 1º, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi capturado ao tentar embarcar no Aeroporto de Fortaleza, no bairro Serrinha, com destino ao estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, o suspeito, que já tinha feito o check-in, utilizava um documento falso.

Além dele, uma mulher de 28 anos foi presa e um adolescente de 15 anos foi apreendido também nessa quinta-feira, 31, no bairro Granja Lisboa, na Capital. Eles também são suspeitos de envolvimento no crime de tráfico. As duas ações distintas foram realizadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

De acordo com a Delegacia de Narcóticos (Denarc), as prisões estão relacionadas às investigações após uma apreensão que ocorreu em um imóvel durante ação da Denarc e da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), no último dia 22, no bairro Barra do Ceará.