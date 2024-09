Bicicletar atinge 7 milhões de viagens e opera nas 12 regionais de Fortaleza

Com as duas novas estações do bairro Jangurussu, o Bicicletar passa a conectar toda a cidade de Fortaleza Crédito: Yuri Allen/Prefeitura Municipal de Fortaleza

O sistema Bicicletar atingiu a marca de 7 milhões de viagens. Presente em 12 regionais de Fortaleza, são 242 equipamentos operando, com 1.500 bicicletas convencionais, 100 bikes elétricas e 15 estações do Mini Bicicletar, uma versão infantil do programa. O Bicicletar é mantido pela Prefeitura de Fortaleza, com apoio da empresa Serttel e da Unimed Fortaleza, é considerada um dos maiores sistemas de bicicletas compartilhadas do Brasil em número de estações por habitantes. Previsão da Prefeitura é somar 300 estações até o fim do ano. O superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Antônio Ferreira Silva, destaca em nota enviada à imprensa que o programa é uma série de políticas públicas que torna Fortaleza referência nacional no estímulo à mobilidade ativa.

Ampliação no número estações No bairro Jangurussu, duas novas estações entraram em funcionamento. São elas: as estações 282 - Castelo de Castro e 288 – Feira do São Cristóvão, ambas localizadas na avenida Castelo de Castro. Sendo interligadas às estações da Messejana, ambas possuem 12 vagas de bicicletas. De acordo com a AMC, além das estações serem equipadas com dispositivos antifurto e conectadas a uma central de operação, as estruturas possuem reforço na segurança e durabilidade das bicicletas e seus componentes.