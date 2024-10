Enem: VLT e metrô serão gratuitos nos domingos de prova

Neste domingo, 3, e no seguinte, 10, a operação de metrô e VLTs será gratuita e aberta para todos em operação especial para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A operação excepcional para o Enem 2024 ocorre nas linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral.

As primeiras viagens dos trens ocorrem a partir das 10h30, duas horas antes do início das provas. A circulação do metrô e VLTs segue até depois das 19h, possibilitando a utilização do transporte sobre trilhos no percurso de volta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Não será necessário estar inscrito no Enem para garantir o embarque gratuito. Será possível embarcar com bicicleta durante todo o funcionamento.