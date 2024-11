Idoso fica com perna presa embaixo de VLT após acidente em Sobral

Vítima foi resgatada com vida e consciente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e encaminhado para Santa Casa para receber cuidados médicos

Um idoso de 72 anos ficou com uma das pernas presas embaixo do VLT de Sobral após um acidente no fim da tarde dessa quinta-feira, 31, entre as Estações Campo dos Velhos e Novo Recanto, no município do Norte do Estado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para o resgate da vítima e ainda não há informações do que motivou o acidente na via.

No resgate, os bombeiros militares realizaram a suspensão do veículo com o auxílio de um expansor, possibilitando a retirada da vítima com vida e consciente, com lesões mais graves nas regiões da perna e pescoço.