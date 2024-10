Polícia Civil prende 12 pessoas em operação contra grupo criminoso no Ceará

A 13ª fase da operação “Demonte”, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), realizou o cumprimento de 20 mandados de prisão preventiva na manhã dessa quinta-feira, 31. Os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Crato e em Ocara.

Até o momento, 12 pessoas foram capturadas e oito tiveram os mandados cumpridos em unidades prisionais. Outros 56 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A operação tem como alvos integrantes de um grupo criminoso de origem carioca com atuação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.