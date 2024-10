Adolescente esfaqueado enquanto dormia tem alta e vai embora de Fortaleza

O jovem saiu do interior há dois meses para morar na capital cearense no intuito de estudar e integrar uma escola de futsal, mas desistiu do sonho após ser vítima da violência

A vítima morava na Capital há dois meses quando foi alvo da violência. Em entrevista ao O POVO , nesta terça-feira, 29, uma familiar do adolescente, que preferiu não se identificar, informou que o jovem sobreviveu e, após receber alta hospitalar, foi embora e desistiu do sonho de permanecer na Capital para ser jogador profissional.

Um adolescente de 16 anos teve a casa invadida, foi lesionado com 15 facadas, e obrigado a fazer uma transferência via PIX para o criminoso. Caso aconteceu no dia 22 de outubro, no bairro de Fátima, em Fortaleza, enquanto o jovem estava dormindo.

Após ser esfaqueado, o rapaz precisará de acompanhamento médico e está sob acompanhamento psicológico. "A gente evita falar com ele sobre isso. E a gente pede para que as pessoas não fiquem perguntando. Ele veio em busca de um sonho e esse sonho foi frustrado",

O garoto morava em um município no Interior, mas resolveu mudar para a Capital com o objetivo de estudar e integrar uma escola de futsal.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Ceará informou que um homem de 31 anos com antecedentes por roubo, dois crimes de furto e um de ameaça foi indicado por roubo com restrição de liberdade com arma branca.

De acordo com o órgão, o indiciamento é referente à ocorrência do dia 22 de outubro no Bairro de Fátima, em Fortaleza. "Com a conclusão do inquérito conduzido pelo 25º Distrito Policial, a o procedimento foi remetido ao Poder Judiciário", informa a nota.