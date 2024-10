Estátua que caiu no Montese foi vistoriada pela Defesa Civil há um ano; destroços serão recolhidos nesta quarta

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-10-2024: Estátua de Nossa senhora de Nazaré cai em praça do Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Os destroços da estátua de Nossa Senhora de Nazaré, que desabou no bairro Montese, em Fortaleza, serão recolhidos nesta quarta-feira, 30. O monumento, construído há cinco anos em frente à paróquia de mesmo nome, desabou às 10h22min desta terça, 29. No momento havia pedestres circulando no local, mas ninguém ficou ferido. A estátua já havia sido vistoriada pela Defesa Civil há um ano, mas nenhum reparo foi realizado. A condição precária da estátua vinha sendo denunciada pela população. Segundo moradores do entorno da Praça Elvis Marcelino, onde a estátua está situada, o monumento assustava quem frequenta o logradouro com frequência, devido ao balanço causado pelos ventos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Balança desde quando foi construída. Vamos supor que a estrutura terminou hoje, a partir de hoje, sempre balançava", conta Henkel Ray, 48, morador da rua Padre João Piamarta, que fica vizinho à estátua.

Monumento foi alvo de vistoria da Defesa Civil em 2023 Devido aos constantes balanços informados pelos frequentadores da Praça, a estátua foi alvo de vistoria em 1° de novembro do ano passado, a partir do ofício 967/2023, apresentado à Defesa Civil de Fortaleza. À época, a pasta apontou risco médio de colapso do monumento. O caso foi repassado para a Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger), responsável pela conservação de monumentos públicos na Cidade. Apesar do risco elevado informado pela Defesa Civil, o órgão não realizou nenhum tipo de intervenção na estrutura.

“Era muito caro o custo para o artista que fez a imagem vir fazer toda a manutenção. E como a imagem, externamente, estava um pouco danificada pelo tempo. Chuva, sol… o pessoal cobrou muito que a paróquia fizesse uma pintura. Eu tive que fazer mesmo sem poder. Gastei quase R$ 20 mil reais. A única coisa feita realmente foi a pintura”, comenta o padre, que também aponta para a necessidade anual de reparos no monumento. “O próprio artista que fez a imagem havia dito que precisava uma vez por ano fazer a manutenção. Nenhuma vez foi feita. A única coisa feita foi a pintura”, reforça o líder religioso. Estátua foi presente de vereador

O monumento foi construído há cinco anos, como presente de um vereador do bairro na época, Dr Eron. O projeto e a construção da obra foram atribuídos à Prefeitura de Fortaleza, já que os custos de um monumento desse porte eram muito altos para o templo católico. Deste modo, a responsável pela manutenção e prevenção de acidentes com a estátua seria a própria gestão municipal, já que de acordo com o artigo 175 do Código da Cidade de Fortaleza, o proprietário do monumento é responsável por qualquer intervenção a ser realizada nele. Entre as atribuições apontadas pelo Código estão a conservação das edificações, obras e resposta perante possíveis danos ou prejuízos em função do estado do monumento.