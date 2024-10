Corpo de Bombeiros debela incêndio no Parque do Cocó

Um incêndio foi debelado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), na manhã desta terça-feira, 29, no Parque do Cocó, rotatória da Aerolândia, nas imediações do viaduto Raul Barbosa, em Fortaleza. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou os bombeiros por volta das 6h20min.

Por volta das 06h50min o incêndio foi controlado, “evitando maior dano à vegetação local e riscos ao tráfego da BR 116”, informa os bombeiros em nota enviada à imprensa. Foram utilizados cerca de três mil litros de água para ajudar a combater o fogo. A guarnição contou com a ajuda de um funcionário do parque.

