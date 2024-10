Homem investigado por homicídio é preso em Barbalha

Além do homicídio, o suspeito é acusado por roubo e porte ilegal de arma de fogo

Na tarde dessa terça-feira, 22, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu um homem de 26 anos, acusado de homicídio, no município de Barbalha, a 548,30 quilômetros (km) de Fortaleza. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito tem um histórico criminal que inclui homicídio tentado e consumando, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele é apontado como responsável por um homicídio ocorrido em Barbalha.

Após a prisão, o homem foi levado à Delegacia Municipal de Barbalha, onde foi formalizado o cumprimento do mandado, emitido pelo 1º Núcleo de Custódia de Juazeiro do Norte. O suspeito segue agora à disposição do Poder Judiciário.