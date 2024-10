De janeiro a setembro, bombeiros realizam corte de mais de 1.300 árvores em risco iminente

Em relação ao ano passado, o ano de 2024 teve um aumento de 17% no número de cortes. Fevereiro foi o mês que mais teve ocorrências, com 338 árvores cortadas

Entre janeiro a setembro de 2024, o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará (CBMCE) realizou o corte de 1.328 árvores em risco iminente. A quantidade representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.135 cortes.

Segundo dados do CBMCE, em Fortaleza, foram registrados 733 cortes, sendo o município com maior número de casos. Em décimo lugar está o município de Maranguape, que fica a 26,8 km da Capital cearense, com 13 árvores cortadas. Entre os municípios com menor número de cortes, estão: Ipu, Jaguaruana, Quixeré e Tianguá.

Ao O POVO, o CBMCE informou que as ocorrências no segundo semestre do ano tiveram relação com os fortes ventos, somados à falta de manutenção — como a poda —, além do plantio de árvore superdimensionada em canteiros e calçadas, que geralmente ocasionam riscos aos transeuntes, carros e fiação elétrica.