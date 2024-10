Durante ato político, homens invadem Cuca Jangurussu e atiram contra jovens

Uma pessoa ligada ao equipamento público, cujo nome será preservado por segurança, conta que indivíduos passaram pelo local durante o ato político e acabaram "se estranhando" com pessoas que estavam no Cuca.

Vídeos que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagem mostram o interior do Cuca, indicando que foram gravados após o ataque. Em uma das cenas, é mostrado um projétil que, segundo relatos, foi encontrado após os disparos.

Dois homens efetuaram disparos contra jovens dentro do Cuca Jangurussu, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 25, por volta das 19 horas. Indivíduos participavam de uma carreata a favor do candidato a prefeito de Fortaleza André Fernandes (PL), quando invadiram o equipamento. Não houve feridos.

Uma das jovens que presenciou a cena, que também não será identificada por segurança, contou que a situação foi de pânico no momento dos disparos.

No momento da ação estavam sendo feitas atividades voltadas para crianças e jovens, que ocupavam o espaço. Todas as ações foram suspensas e a polícia foi acionada.

Em razão disso, a dupla teria entrado no local e efetuado disparos contra pelo menos dois jovens , que conseguiram correr dos tiros. Eles não foram atingidos.

Testemunhas ouvidas também afirmaram que um dos rapazes que entrou armado no equipamento usava uma blusa associada a campanha do candidato André Fernandes (PL).

Ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias.

"Conforme informações repassadas à PCCE, dois homens teriam efetuado disparos de arma de fogo em um equipamento da Prefeitura de Fortaleza. Os indivíduos estariam com camisa de um candidato ao pleito das eleições municipais da Capital".

O POVO entrou em contato com a assessoria de comunicação do candidato André Fernandes (PL) por WhatsApp às 12h10 deste sábado para obter informações sobre o ocorrido. Também foram realizadas tentativas de contato telefônico, mas não houve resposta. A matéria foi publicada uma hora após o envio da solicitação e será atualizada assim que houver um pronunciamento oficial.