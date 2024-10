Integrantes de facção são condenados por matar coroinha

Dois acusados da morte do coroinha Ronald Miguel Freitas de Oliveira foram condenados a 30 e a 26 anos de prisão, cada um. A sentença referente aos crimes de homicídio duplamente qualificado, corrupção de menores e organização criminosa foi proferida nesta sexta-feira, 25.

Os condenados são Pedro Henrique de Morais Pereira, que cumprirá pena de 26 anos, cinco meses e sete dias, e João Levi da Silva de Oliveira, que foi condenado a cumprir anos, quatro meses e dias de reclusão.

A decisão foi do Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri de Fortaleza, composto por sete jurados, que acolheu a tese do Ministério Público do Estado do Ceará e condenou os réus.