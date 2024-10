Ceará tem média de 83 prisões por dia, diz Elmano

Na ocasião, estiveram presentes ainda figuras importantes da segurança do Estado como Alzir Chaves, secretário-executivo de Inteligência e Defesa Social, coronel Klenio Sávyo, comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e Leonardo Barreto, diretor da Academia Estadual da Segurança Pública (Aesp).

A média de prisões foi divulgada pelo mandatário durante a solenidade que marcou o início do serviço operacional supervisionado de novos 209 policiais militares, no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza .

"(Os profissionais) Precisam ter viatura, precisam ter armamento, precisam ter equipamento e proteção, precisam ter a condição de tecnologia. Tudo isso que a gente vem tentando realizar, pra ter uma força policial, cada vez mais forte, cada vez mais moderna, cada vez mais bem preparada e cada vez com maiores instrumentos tecnológicos pra enfrentar e derrotar o crime organizado no Ceará", afirmou.

Além da chegada dos novos agentes, tramita no Governo o processo para a execução de concursos na área da segurança pública do Estado, com vagas para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE). Datas dos lançamentos do editais devem ser divulgadas nos próximos dias. (Colaborou Bianca Nogueira/Especial para O POVO)