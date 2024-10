Operação da Polícia Civil cumpre 17 mandados em Canindé, Tauá e Fortaleza

As equipes policiais começaram a investigar o grupo em maio de 2023, através do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Canindé, quando um adolescente foi apreendido por suspeita de cometer ato infracional similar a homicídio.

A operação “Defendere”, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 24, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), resultou no cumprimento de 17 mandados, sendo dez de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. A operação foi realizada, simultaneamente, nos municípios de Canindé , Tauá e no bairro Siqueira, em Fortaleza .

Em Fortaleza, os policiais cumpriram um mandado de prisão contra um homem, apontado como líder de uma organização criminosa com atuação em Canindé. O suspeito foi localizado e capturado em um imóvel no bairro Siqueira, onde foram apreendidas uma arma de fogo, drogas, munições e celulares.

A partir do caso, outros alvos foram identificados. Diante disso, os investigadores encontraram os suspeitos de integrar o grupo criminoso, os endereços residenciais e descobriram as funções de cada um dentro do bando.

A operação foi conduzida pela Delegacia Regional de Canindé e contou com o apoio de policiais do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (DPJI) Norte, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), das Delegacias Regionais de Sobral, de Canindé e de Tauá, além das Delegacias Municipais de Santana do Acaraú, Massapê, Santa Quitéria e Boa Viagem.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Canindé: (85) 3343-6813

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br