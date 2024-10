IFCE abre inscrições para mestrado em Educação Inclusiva

As inscrições ocorrem até o dia 7 de novembro, com as aulas previstas para ocorrer em janeiro de 2025

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas, até 7 de novembro próximo, para o Mestrado Profissional em Educação Inclusiva (Profei), com início previsto para 2025. A instituição oferece 20 vagas como parte de um programa nacional que abrange 570 vagas distribuídas entre 23 instituições em todo o Brasil. As inscrições devem ser realizadas pelo site do processo seletivo.

O Profei, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), visa oferecer formação continuada a professores da Educação Básica que atuam na rede pública municipal, estadual ou federal. O objetivo é fortalecer a capacitação desses profissionais para melhorar a qualidade da educação inclusiva no País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As aulas serão ofertadas em formato híbrido, com conteúdos on-line e alguns encontros presenciais. As atividades presenciais poderão ocorrer nas cidades de Paracuru, Maranguape ou Fortaleza, de acordo com o calendário e a natureza dos eventos, como apresentações de trabalhos e eventos acadêmicos.