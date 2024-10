Protagonismo ambiental: jovens cearenses de 44 cidades discutem mudanças climáticas

Uma iniciativa desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Nordeste e na Amazônia, para atrair a atenção de jovens cearenses sobre a importância do meio ambiente e a atenção às mudanças climáticas, reuniu nesta quinta-feira, dia 24, 88 participantes de 44 municípios do Ceará no Parque Adahil Barreto, em Fortaleza. O Estado foi uma das sedes do festival que discute as boas práticas de participação social protagonizadas por meninas e meninos em municípios do Selo Unicef.

Uma pesquisa realizada pela Clínica de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) mostrou que 75% das crianças e adolescentes acreditam que as mudanças climáticas afetam as populações de forma desigual, impactando mais intensamente aqueles em comunidades periféricas ou de difícil acesso.

Incomodado com os famosos “santinhos” lotando as ruas da cidade em época de eleição, o estudante Rian Vasconcelos, de 15 anos, revela preocupação quando o assunto é a falta de comprometimento dos políticos com a temática ambiental. “Ao invés de pegar o nosso dinheiro público e investir em uma política ambiental, eles fazem é sujar o meio ambiente”, cobrou.