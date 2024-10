Homem é condenado a 14 anos de prisão após matar primo por ciúmes da esposa

Pedreiro é condenado a 14 anos de prisão após matar primo por ciúmes da esposa. Crime aconteceu em 8 de janeiro de 2024 Crédito: Reprodução/ Alex Costa - Ascom TJCE

O pedreiro Raimundo Bernardo foi condenado a 14 anos e nove meses de prisão por um crime de homicídio cometido no dia 8 de janeiro deste ano, no bairro José Walter, em Fortaleza. Na ocorrência, Bernardo esfaqueou o primo, Valdiran Faustino, até a morte por ciúmes da esposa. O julgamento foi realizado na última segunda-feira, 21, no Fórum Clóvis Beviláqua, na Capital. De acordo com a denúncia do Ministério Público estadual (MPCE), a mulher do réu trabalhava com a vítima em uma oficina de conserto de máquinas. Mesmo com a ausência de provas, o pedreiro acreditava que os dois estariam se relacionando. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diante disso, Bernardo aguardou o momento em que o primo passaria por uma via pública para abordá-lo com golpes de faca. Em seguida, o acusado tentou fugir, mas foi alcançado por populares, que tentaram linchá-lo. Autoridades policiais dispersaram os agressores e prenderam o homem em flagrante.

O pedreiro negou o crime, mas foi identificado por um familiar da vítima com o auxílio de câmeras de segurança. O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza condenou o homem por homicídio qualificado (motivo torpe). A pena deverá ser cumprida, preliminarmente, em regime fechado. O réu não poderá recorrer da sentença em liberdade e deverá pagar R$ 20 mil de indenização aos familiares de Valdiran Faustino. O processo do réu Raimundo Bernardo foi inserido no Programa Tempo de Justiça, parceria entre o MPCE, Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Vice-Governadoria do Estado, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Civil do Estado (PC-CE), Perícia Forense (Pefoce) e Defensoria Pública do Estado. A iniciativa foi criada para monitorar e garantir maior celeridade para casos de crimes dolosos contra a vida com autoria esclarecida ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2017.