Maternidade-escola da UFC recebe R$ 12 milhões para nova ala neonatal e ampliações

Ao todo, a Meac já recebeu R$ 27 milhões em investimento, advindos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

As obras de ampliação da Emergência e da Unidade Neonatal da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), receberam novo investimento de R$ 12 milhões. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta quinta-feira, 24, durante assinatura de Ordem de Serviço para a continuidade das obras na Unidade Neonatal da MEAC.

A ampliação da infraestrutura da MEAC inclui novos pavimentos e modernização de infraestrutura técnica, como sistemas de climatização e energia. A segunda etapa da obra deve ser concluída em 18 meses, com uma terceira etapa prevista para seis meses depois.

De acordo com o projeto, o primeiro pavimento superior abrigará as unidades de cuidados intermediários. A Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa) será ampliada de cinco para 12 leitos. O mesmo espaço também acomodará a Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo), que terá sua capacidade aumentada de cinco para 12 leitos. Além disso, parte da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIn) também será instalada no pavimento, com dez leitos.