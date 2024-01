Preso suspeito de matar homem a facadas por ciúmes da esposa no José Walter

Vítima trabalhava com a esposa do acusado. Este foi agredido por moradores após o crime

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar Valdiran Faustino do Nascimento por volta das 19h50min na rua Lago Azul, no bairro José Walter, em Fortaleza. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Raimundo Bernardo praticou o crime por ciúmes de sua esposa, que trabalhava com a vítima. O homicídio foi praticado a golpes de faca, em plena via pública.



Os autos ainda revelam Raimundo Bernardo foi agredido por moradores após o crime, tendo sido encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de ser autuado no 13º Distrito Policial (13º DP).



Submetido a audiência de custódia nesta terça-feira, 9, Raimundo Bernardo teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.