Receita Federal apreende encomendas com R$ 11 mil em cédulas falsas

A Receita Federal apreendeu R$ 11,2 mil em cédulas falsas no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza. Foram duas apreensões: uma nesta quarta-feira, 9, que somou R$ 7,2 mil; e a outra na última sexta-feira, 4, quando foi identificada uma encomenda com R$ 4 mil. Ao todo, foram apreendidas 112 notas de 100 reais.

De acordo com o órgão, a apreensão desta quarta, em operação de rotina da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal, localizou duas encomendas, oriundas de Brasília/DF e São Paulo/SP com destino a Acopiara/CE e Fortaleza/CE. Nesta operação, a Receita apreendeu ainda cinco frascos de maconha na forma líquida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na apreensão de sexta, as cédulas estavam em um pacote despachado de São Paulo/SP com destino à Fortaleza.