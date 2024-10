Receita Federal apreende 250 gramas de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Operação de rotina da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal em Fortaleza apreende 250 gramas de cocaína na manhã desta terça-feira, 22. Ação foi realizada no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro Serrinha.

De acordo com a Receita Federal, a operação contou com o auxílio dos agentes caninos Ithor e Scooter. Os entorpecentes encontrados vinham do estado de São Paulo com destino a Fortaleza, no Ceará.

As drogas apreendidas foram levadas às autoridades policiais e devem passar por investigações e avaliação das circunstâncias criminais.