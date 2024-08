Receita Federal destina aparelhos confiscados para projeto de extensão da UFC

Em uma parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Receita Federal destinou 805 aparelhos de TV Box apreendidos em operações para o projeto de extensão “Tecnologia educativa: novos modos de ensinar e aprender com as tecnologias digitais”.

Além dos dispositivos, o órgão federal destinou ainda 50 cartões de memória com adaptadores e materiais de informática e eletrônicos para o projeto de extensão.

De acordo com informações do órgão federal, no campo do Programa Receita Cidadã, a doação dos itens contribui para a redução dos impactos ambientais causados pela destruição e facilita o acesso de aprendizado dos alunos com o uso do computador feito a partir do aparelho de TV Box.