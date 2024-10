Três pessoas sofrem tentativa de assassinato no bairro Paupina, em Fortaleza

Dois homens e uma mulher foram alvos de uma tentativa de assassinato durante a tarde desse domingo, 20, no bairro Paupina, em Fortaleza . Na ocasião, pessoas ainda não identificadas teriam chegado em um carro e disparado contra as vítimas.

Equipes das polícias Civil e Militar realizam diligências para identificar os responsáveis pelo crime. A investigação será conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone do DHPP: (85) 3257-4807