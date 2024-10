Motociclista por aplicativo é morto vítima de latrocínio em Fortaleza

A vítima teria arremessado as chaves da moto para não ter o veículo de trabalho roubado por criminosos

Crédito: reprodução/ leitor via WhatsApp

Conforme um amigo do motociclista, a vítima é de Guaramiranga e morava há pelo menos um mês em Fortaleza.

A vítima foi abordada por criminosos e teria arremessado as chaves da motocicleta para não ter o veículo subtraído. Os assaltantes, então, atiraram contra o rapaz.

Um motociclista por aplicativo foi morto vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, nesta sexta-feira, 18, no bairro Barroso, em Fortaleza .

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Departamento de Homicídios foram acionadas para a ocorrência de roubo seguido de morte.

O rapaz de 29 anos foi atingido por tiros em via pública e morreu no local. A equipe da Perícia Forense esteve no local e colheu indícios para auxiliar nas investigações.