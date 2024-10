Incêndio atinge área de vegetação lar das jandaias verdadeiras em Fortaleza

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11h40min, dessa sexta-feira, 18. O local é ponto de refúgio das jandaias verdadeiras, aves que estão sob ameaça de extinção no Ceará

Um incêndio foi registrado em uma área de vegetação no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. O fogo começou na manhã desta sexta-feira, 18. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), não houve vítimas. O local é ponto de refúgio das jandaias verdadeiras, que estão sob ameaça de extinção no Ceará.

Segundo o CBMCE, a instituição foi acionada para a ocorrência por volta das 11h40min, deslocando duas guarnições do CBMCE até a área do incêndio, além disso a Ciopaer também esteve presente no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o CBMCE, a causa do incêndio foi causada por ação humana. O fogo foi registrado em uma área de vegetação localizada na rua nove, no bairro Cajazeiras.