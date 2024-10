Policial militar é investigado por assédio sexual contra estagiárias no TRE

Um policial militar é investigado por assédio sexual e prática de violência psicológica contra estagiárias do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Caso teria ocorrido em agosto de 2022, quando as vítimas eram adolescentes.

Conforme a publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), as duas estagiárias trabalhavam na Central de Atendimento ao Eleitor. O soldado teria praticado as supostas ações criminosas no ambiente de trabalho e nas proximidades.

Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto e uma comissão escolhida para analisar a conduta do policial militar. Após o caso, o agente de segurança, que era cedido ao TRE, foi realocado de volta para a Polícia Militar.