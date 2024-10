Criminosos furtam moto de policial na entrada de quartel no Meireles

Um policial militar teve a motocicleta furtada na entrada do quartel do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) na noite da sexta-feira, 18, no bairro Meireles, em Fortaleza.

Câmeras de vigilância flagraram a ação e mostram o momento que dois indivíduos se aproximam do veículo estacionado na frente do quartel. Eles sobem na motocicleta e fogem. Imagens flagraram a dupla passando pela Beira Mar no veículo furtado.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial e o caso foi transferido para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).