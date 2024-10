Mutirão em Fortaleza emite CIN para pessoas em situação de emergência

Mobilizações ocorreram no último sábado e terão continuidade no próximo; objetivo é garantir acesso rápido ao documento para cidadãos em processos seletivos, que passam por problemas de saúde e outras demandas urgentes

A primeira edição do mutirão foi realizada nesse sábado, 19, quando 61 pessoas foram atendidas na sede do CIHPB. Ao todo, 48 pessoas já haviam realizado agendamento para a data e compareceram ao local. Outras 13 buscaram a emissão de última hora e também foram atendidas.

Um mutirão da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) tem agilizado a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas em situação de emergência. A mobilização ocorre aos sábados na sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), localizada no bairro Gentilândia, em Fortaleza , e já acelerou o processo de 61 pessoas que necessitavam do documento de imediato.

O mutirão volta a acontecer no próximo sábado, 26, também na sede do CIHPB, em Fortaleza. Para participar, o cidadão deve reservar um horário através do site do Vapt Vupt Ceará e comprovar a necessidade emergencial do documento.

Veja abaixo quais as situações são consideradas emergenciais pela Pefoce:

Urgência Médicas: Pessoas que necessitam do documento para tratamentos médicos urgentes ou emergenciais. Comprovação de necessidade para internação/tratamento. É necessário anexar um parecer médico com data que comprove a urgência em nome do solicitante do agendamento.



Seleção de emprego: Indivíduos que precisam do documento para fins de emprego ou participação em processos seletivos, concurso público. É necessário anexar os documentos exigidos para admissão no trabalho contendo os dados pessoais do solicitante do agendamento.



Vulnerabilidade social: Pessoas em situação de vulnerabilidade social ou econômica podem ser priorizadas para garantir acesso aos seus direitos. É necessário anexar a documentação do benefício requerido (INSS, Centro POP e Outros) em nome do solicitante.



Viagens: Pessoas que precisam do documento para viagens. É necessário anexar o comprovante de passagem contendo a data da viagem e os dados do passageiro.



Estudantes: Necessidade para matrícula ou inscrição em processos educacionais. É necessário anexar a solicitação da instituição de ensino, contendo a data e os dados do estudante.



Prova de vida: Para previdência social/INSS.



Benefícios sociais: Necessidade para recebimento de benefícios sociais. É necessário anexar a documentação do benefício requerido (INSS, Centro POP e Outros) em nome do solicitante.



Idosos, PCDs, gestantes e lactantes, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA): Atendimento prioritário conforme previsto em lei. É necessário anexar documento que comprove a prioridade e que contenha os dados pessoais do solicitante.

Os interessados deverão comparecer ao local de atendimento na data e horário marcados, sob posse de CPF e comprovante de residência. Também será exigida a certidão de nascimento para solteiros e certidão de casamento para casados.

Emissão da Carteira de Identidade Nacional em caráter emergencial

Quando: Sábado, 26 de outubro

Onde: Sede do CIHPB, rua Martinópolis, 80 - Gentilândia

Agendamento: Site meuvaptvupt.com.br

Telefone da Pefoce: 3488-3794