Animais são castrados até este domingo, 20, no Campus do Pici da UFC

A ação, que acontece até este domingo, 20, no Campus do Pici da UFC, segue caminho para o bairro Canindezinho nesta segunda-feira, 21, pelos próximos 15 dias

O dia começou cedo para o trabalhador da área de manutenção predial, Wedisson Sousa, de 27 anos. Logo no início da manhã deste sábado, 19, ele levou o seu cachorro Malcon para ser castrado, de forma gratuita no Bloco de Zootecnia do Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, da Universidade Federal do Ceará (UFC). A Secretaria do Meio Ambiente da UFC realiza desde o dia 17 passado, a esterilização de cães e felinos. A ação prossegue até este domingo, 20, e segue caminho.

Ação ocorre em parceria com a Secretaria de Proteção Animal do Governo do Ceará (Sepa), por meio do Vet Móvel. Esta semana, passou também pelos bairros Benfica e Porangabuçu. Na próxima segunda-feira, 21, o projeto chega ao bairro Canindezinho, onde fica pelos próximos 15 dias.

O pet Malcon, do tutor Wedisson, tem um ano e um mês de vida. Forte e arisco, e já castrado na manhã deste sábado, 19, foi resgatado para um lar, juntamente com a irmã de nascimento, a Xuri. Viviam perdidos no Campus do Pici. Hoje, recebeu atendimento no bloco de Zootecnia da instituição de ensino superior.