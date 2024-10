CGD vai apurar denúncia de tortura de tenente-coronel da PM contra jovem no Ceará

Tenente-coronel da PM teria torturado jovem durante abordagem policial no Ceará Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) será alvo de um Conselho de Justificação, instaurado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), para apurar suposta tortura do oficial contra um jovem no Ceará. O caso foi registrado em um vídeo, que circulou nas redes sociais na semana passada. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira, 18. Nas imagens do episódio, é possível ver o oficial, que seria Pedro Hawlison Alves Freire Sousa, dando tapas na cara do homem que está ao chão, já detido pelos agentes militares no local. “Tô quase desmaiando, senhor”, alega a vítima durante a agressão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja o vídeo Na publicação, a CGD informou que, considerando as mencionadas condutas que “violam os valores militares e deveres éticos”, instaurou o conselho a fim de apurar as condutas do oficial. Além disso, também será avaliado se o oficial poderá perder a patente e permanecer nos quadros da Corporação Militar. O tenente estava à frente do 19º Batalhão (BPM), da PMCE, em Fortaleza.

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (Assof/CE) realizou uma manifestação pública de defesa do oficial no último domingo, 13, por meio das redes sociais. Conforme o advogado Werner Feitosa, da Assof, as imagens apresentam edições manipuladas e não seria possível identificar as pessoas presentes no vídeo. “Atribuir a um tenente-coronel um crime de gravidade com base em um vídeo desse é precipitado e leviano. Informamos que o tenente-coronel irá colaborar com a apuração de todos os fatos”, disse.