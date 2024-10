Casa José de Alencar apresenta muro com desgaste e acúmulo de lixo

A Casa José de Alencar, localizada no bairro Messejana, em Fortaleza, tem apresentado diversos problemas no entorno do terreno, que hoje é utilizado como centro cultural pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Entre os problemas que podem ser identificados no local estão o desgaste do muro de proteção e o acúmulo de lixo nas laterais da rua Egídio de Oliveira.

Conforme relatos de moradores ao O POVO, a presença de resíduos de construção próximo ao centro cultural tem gerado o acúmulo de animais e propiciado o registro de doenças na região. Entre os materiais mais recorrentes no local estão restos de construção, poda e lixo plástico.