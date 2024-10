Carro pega fogo no bairro Benfica, assustando moradores

Incêndio a veículo registrado no bairro Benfica Crédito: leitor via WhatsApp

Um carro pegou fogo no bairro Benfica, na noite desta quinta-feira, 17, assustando moradores do entorno. Veiculo se tratava de uma Mitsubishi Pajero TR4 e teve perda total. Não houve vítimas. O motorista, Sergio Alves, 55, conta que estava indo para casa, situada no Bairro de Fátima, quando o automóvel começou a apresentar defeito no meio da via e parou de funcionar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele ligou para o reboque, mas, nos minutos seguintes, começou a sentir cheiro de fumaça e saiu para verificar. Quando abriu o porta-malas notou fogo no local e chegou a queimar os dedos com o contato.

Conforme Sérgio, ele estava com o veículo há vinte anos e o automóvel nunca havia dado problema. Todos os documentos do automóvel estavam no interior do veículo no momento da ocorrência e foram incendiados. Explosões assustaram moradores do entorno Por volta das 21 horas o fogo já havia sido controlado mas a fumaça ainda deixava um cheiro forte no local. População se aglomerava para ver o acontecido e alguns tentavam consolar o proprietário. Já os moradores que vivem no entorno se recuperavam do susto. Entre eles Aline Costa, 37, que mora, junto aos seus pais já idosos, na residência localizada próxima ao local onde o carro parou.

"Primeiro foi uma explosão muito forte e depois umas menores", conta a professora, dizendo que a fumaça chegou a invadir a casa onde vive. Já Carmem Façanha, 59, mora em uma rua vizinha, mas correu ao local assim que soube do acontecido. Isso porque o carro pegou fogo em frente a residência onde sua mãe, que tem 86 anos, reside. "Minha mãe ligou chorando dizendo que tava pegando fogo de frente pra casa dela (..) Quando eu cheguei já estava a labareda, não tive como se aproximar", conta. Só depois que o fogo foi controlado é que ela conseguiu entrar e acalmar a mais velha.