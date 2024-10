Paróquia de Santa Luzia celebra 10 anos da Missa das Crianças neste domingo, 20

Voluntários da igreja explicam a história do Evangelho às crianças de uma forma mais lúdica Crédito: Divulgação/Paróquia Santa Luzia

A Paróquia de Santa Luzia, localizada no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, celebra dez anos da Missa das Crianças. Atividades serão realizadas para os pequenos na pracinha do local. Em média, a missa tem 200 adultos e 100 crianças. O Evangelho é explicado aos pequenos de uma forma mais lúdica pelos fantoches, que são controlados por voluntários da igreja. O objetivo é que as crianças aprendam de uma forma mais fácil e tenham vontade de voltar para a celebração na semana seguinte. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de ser feito pelos voluntários, o teatro de fantoches também é orientado por Carol Vieira, atriz, pesquisadora e professora de teatro.

A professora de teatro relata que a comunidade de Santa Luzia e a Missa com Crianças são responsáveis por colaborar com a evangelização das filhas. “É uma comunidade muito acolhedora e disponível. Sou muito grata a Deus por tê-los conhecido e foi esse espírito de gratidão que fez a gente se oferecesse para o serviço na Missa com Crianças”. Ela continua: “Nos oferecemos para ajudar no que fosse preciso e, com o tempo, passamos a colaborar também com a apresentação dos fantoches, Eudinho e Luzia, na partilha do Evangelho”. Carol comenta que fazer parte da Missa das Crianças é como se se sentisse obrigada com Deus, que derrama bênçãos sobre sua família. “Sinto-me grata ao bom Deus que me dotou de dons e talentos para que eu pudesse multiplicá-los”.

A professora finaliza comentando sobre as expectativas quando vai à missa. “Eu acredito que nossa expectativa deve ser tocar o céu. Na missa, o céu vem até nós, os anjos, perfeitos adoradores, descem até o altar do sacrifício”. A missa tem uma duração menor comparada a uma celebração normal, às vezes durando menos de uma hora. Durante toda a celebração as crianças participam da colheita das ofertas e do coral. Para os pequenos, não é feita a comunhão com hóstia. Ao invés disso, é distribuído um pão bento, que simboliza o ato da comunhão. A contadora Thais Santiago, de 35 anos, que também é voluntária e coordenadora da missa das crianças, conta como o projeto surgiu. “A missa surgiu com o propósito de entreter as crianças que iam à missa. Um grupo de casais resolveu ficar com essas crianças, só que não deu muito certo pois eram poucos voluntários”.

“Então tiveram a ideia de criar uma missa, que fosse mais rápida, com um diálogo mais direto à elas e que elas pudessem participar. Levaram a ideia do nosso pároco à época, Luiz Gabriel, que aceitou e assim foi implantada”. Thais conta que a adesão pelo público foi aumentando ano a ano. “Após a pandemia, de 2020 para cá, esse número aumentou. Nós temos 300 lugares na igreja e todos eles ficam preenchidos. Tem gente que fica do lado de fora, embaixo das árvores”. Em relação à celebração da missa há uma década, Thais compartilha: “É muito gratificante, porque a gente vê o crescimento [deles]. Minha filha mesmo começou a frequentar quando ainda era bebê. Hoje ela já canta no coral e serve como coroinha. Hoje em dia, as crianças pedem para servir, elas fazem a coleta do dízimo, as feituras”.