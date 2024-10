Suspeito de tentativa de feminicídio cometida em Fortaleza é preso no Maranhão

Um homem de 46 anos foi preso durante a última quarta-feira, 16, suspeito de tentar assassinar a ex-companheira em julho deste ano, no bairro Itaoca, em Fortaleza. A captura foi realizada no Maranhão, terra natal do possível agressor.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o suspeito já possui histórico na polícia por crime de violência doméstica e possuía um mandado de prisão em aberto por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 41 anos.