Voo para Fortaleza é cancelado por problemas técnicos; aeronave retornou para Recife

Um voo com destino a Fortaleza precisou ser cancelado durante o final da tarde desta terça-feira, 15. A aeronave chegou a sair do aeroporto de Recife, mas precisou retornar à capital pernambucana devido a problemas técnicos.

Procurada pelo O POVO, a Azul, companhia aérea responsável pelo itinerário, não especificou qual teria sido o motivo do retorno do voo AD4035, apenas que ele foi ocasionado por "questões técnicas". A empresa também pontuou que o desembarque foi feito em segurança, em acordo com a Resolução N°400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que regulamenta o transporte de passageiros no país.