Pet Ceará Móvel chega aos bairros Messejana e Canindezinho

Já o procedimento de castração precisa ser agendados no local. Para o serviço, os tutores devem apresentar documento oficial de identificação (RG e CPF) e comprovante de endereço. O processo cirúrgico não é realizado no mesmo dia.

As unidades do Pet Ceará Móvel terão novos endereços em Fortaleza. O serviço de atendimento veterinário gratuito passará uma temporada nas Vilas Sociais dos bairros Messejana, a partir desta sexta-feira, 18, e no Canindezinho, a partir de segunda-feira, 21. Cada bairro terá uma Pet Móvel funcionando todos os dias.

O Pet Ceará Móvel é um programa do Governo do Estado, realizado por meio da Secretária de Proteção Animal (Sepa) que visa o controle populacional de animais domésticos e a assistência veterinária. O serviço conta com consultas, encoleiramento antiparasitário, vacinação antirrábica, castração e exames preparatórios para a castração. Cada unidade fica duas semanas no mesmo local, para assegurar a assistência dos animais castrados até a retirada dos pontos.

Serviço



Novos endereços do Pet Ceará Móvel

A partir de 18 de outubro de 2024

Vila Social de Messejana

(Av. Washington Soares, 8130)