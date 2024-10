Outubro verde: Prefeitura de Fortaleza intensifica ações de prevenção à sífilis

Teste de sífilis

De janeiro a setembro de 2024, a cidade de Fortaleza registrou 1.614 casos de sífilis adquirida, um aumento em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.123 casos. O crescimento no quantitativo levou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) a intensificar as ações de prevenção nos postos de saúde e nos terminais de ônibus da Capital. O intuito é conscientizar a população sobre a doença. Todos os dados supramencionados integram um levantamento feito pela SMS. As atividades tiveram início nesta quinta-feira, 17, quando os 134 postos de saúde do Município ampliaram a realização de testes rápidos para incentivar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento contra a doença. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta sexta-feira, 18, das 8h às 17h, as ações serão estendidas para os sete terminais de ônibus da Capital, são eles:

Terminal da Messejana



Terminal do Antônio Bezerra



Terminal Papicu



Terminal da Parangaba



Terminal da Lagoa



Terminal do Conjunto Ceará



Terminal do Siqueira Se o paciente for diagnosticado com a doença, será conduzido para a realização do exame "Venereal Disease Research Laboratory", que traduzido para o português, significa o Estudo Laboratorial de Doenças Venéreas (VDRL). O exame é feito nos postos de saúde e está voltado para o acompanhamento da sífilis e para o início do tratamento. O levantamento da SMS detalha que, de janeiro a setembro de 2024, a cidade registrou 1.614 casos de sífilis adquirida, sendo 743 em gestantes e 526 casos de sífilis congênita. No mesmo período do ano passado, foram 1.123 casos de sífilis adquirida, 813 em gestantes e 499 casos congênitos. A sífilis , na maioria das vezes, é transmitida por meio de relações sexuais, contudo, também pode ocorrer por meio da transfusão de sangue infectado, contato com lesões mucocutâneas. Quando transmitida através da via transplacentária para o feto ou pelo canal do parto, a doença é configurada como sífilis congênita.

Diagnóstico precoce e tratamento No último dia 10 de outubro, Pedro (nome fictício) teve o diagnóstico positivo para sífilis. Ele explica que decidiu ir ao posto de saúde após o aparecimento de manchas nas mãos. “No exame não identificaram como foi a transmissão, mas a médica me falou que foi através de relação sexual”, destaca. “A prevenção com camisinha é muito importante pois foi devido eu não ter me prevenido que acabei pegando”, acrescenta. Depois de receber o diagnóstico, Pedro tomou duas doses únicas de Benzetacil, em um dia. A prescrição do medicamento foi adaptada ao caso do homem, que estava infectado pela doença há, pelo menos, dois meses. Passados 30 dias da aplicação do antibiótico, o paciente poderá retornar à unidade de saúde para saber se a doença foi ou não devidamente tratada.

A utilização de medicamentos é o tratamento mais indicado para a sífilis, conforme o Ministério da Saúde. O maior problema para o tratamento é o seu diagnóstico, visto que a sífilis pode ser confundida com muitas outras doenças. Os pacientes devem evitar ter relação sexual até que o seu tratamento (e do parceiro com a doença) se complete. A gestante deve realizar controle mensal de cura. Se não tratada, a sífilis progride, torna-se crônica e pode comprometer várias partes do corpo ou levar à morte. As manchas que surgiram nas mãos de Pedro não são o único sintoma da doença. De acordo com o órgão federal, a sífilis manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais (cancro duro) e com ínguas (caroços) nas virilhas, que surgem entre a 2ª ou 3ª semana após a relação sexual desprotegida com pessoa infectada. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus.

Passado algum tempo, a ferida desaparece sem deixar cicatriz, dando à pessoa a falsa impressão de estar curada. Se a doença não for tratada, continua se desenvolvendo no organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo, inclusive nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Queda de cabelo, cegueira, doença no coração e paralisias também são alguns dos sintomas da sífilis. Caso ocorra em gestantes, a doença pode causar aborto/ natimorto ou má formação do feto. É importante ressaltar que somente médicos e cirurgiões-dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios.