Três presos são recapturados quatro dias após fuga de presídio em Itaitinga

Internos foram presos no bairro Mondubim, em Fortaleza, por agentes da Polícia Penal Crédito: Divulgação/SAP

Mais três presos foram recapturados nesta quinta-feira, 17, após fugirem da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP-4), no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite do último domingo, 13. Os internos foram presos no bairro Mondubim, em Fortaleza, após quatro dias foragidos. Ao todo, cinco presos fugiram da ala C da unidade prisional, onde estariam presos da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Na fuga, os internos teriam quebrado os cadeados que dão acesso à área de banho de sol, localizada na parte superior da unidade, escalado o muro com auxílio de uma corda feita com lençóis e pulado a para fora presídio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos internos, identificado como Diego da Costa, 28, foi recapturado um dia após a fuga, na segunda-feira, 14, ainda nas proximidades da unidade prisional. Os demais, identificados como Deivison Pereira, 19, Francisco Italo Mendes, 28, e Kenney Xavier Rodrigues, foram recapturados nesta quinta. Segue foragido o interno Francisco de Assis Oliveira.