Mais de R$ 53 mil e aparelhos celulares são apreendidos em Fortaleza

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na apreensão de R$ 53 mil em dinheiro e diversos aparelhos celulares no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 16.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) que estavam na região para apurar uma denúncia de possível comercialização ilegal de armas de fogo.

Dois indivíduos que estavam em posse dos aparelhos celulares e da quantia em dinheiro, em um automóvel, foram conduzidos à Delegacia para prestarem esclarecimentos.