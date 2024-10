Reconstrução da aréola por micropigmentação devolve autoestima de mulheres após câncer de mama

Micropigmentadoras voluntárias precisam ter formação específica para realizar procedimento na mama das pacientes Crédito: FÁBIO LIMA

O procedimento estético consiste no desenho da aréola retirada na cirurgia por meio da micropigmentação. A técnica não é tão permanente quanto a tatuagem, já que atinge camadas menos profundas da pele. No entanto, atualmente as voluntárias realizam um método híbrido para garantir durabilidade e delicadeza. A assistente financeira Adriana Rodrigues, 36, foi uma das 24 mulheres atendidas nesta quarta-feira, 16, no mutirão realizado pelo Amigos do Peito na faculdade Unifametro, no bairro Jacarecanga. “A gente pensa que é besteira, mas para nós, mulheres, é muito importante, porque não é só o visual. É você se sentir bem. Ninguém vai estar vendo, mas você está se vendo. Então é para você, não para os outros”, diz Adriana.

A mastectomia é necessária em cerca de 70% dos casos de câncer de mama, conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). Nos últimos 10 anos, 110 mil brasileiras passaram pela cirurgia. “É mais comum do que a gente imagina. Tem que se cuidar, tem que se tocar, tem que ir atrás de informações, porque cada vez mais se torna mais normal (a ocorrência da doença), e em pessoas jovens”, alerta Adriana, que teve o diagnóstico do câncer aos 34 anos e precisou retirar por completo a mama direita. Coordenadora e uma das idealizadoras do projeto, Gisele de Paulo afirma que a aréola é tida como um símbolo de feminilidade e, por isso, impacta tanto no bem-estar das mulheres mastectomizadas.

“Quando ela se olha no espelho e se vê novamente com algo que foi tirado, para ela é muito importante. É muito gratificante o trabalho que a gente faz, elas ficam muito felizes e nós também, porque a gente sabe que pode contribuir para a autoestima de alguém”, conta. A técnica de enfermagem Audene Costa de Oliveira, 53, fez a micropigmentação há um ano e diz se sentir com a “autoestima lá em cima”. Ela já pesquisava o preço para fazer o procedimento estético, mas encontrou o projeto gratuito e resolveu se inscrever. “Você nem percebe que é mastectomizada, que não tem uma mama, porque ficou muito perfeito. Foi uma benção, graças a Deus, para o bolso e para tudo”, afirma.

As profissionais que se voluntariam para realizar a micropigmentação precisam de uma formação específica, já que a pele da mama é mais sensível e pode ter cicatrizes e manchas. Para cada caso é utilizada uma técnica diferente, conforme Gisele. Como participar do peojeto de micropigmentação Para participar, a paciente deve estar curada do câncer e apresentar atestado de liberação do oncologista. Também é necessário já ter passado pela reconstrução mamária, com o implante de prótese de silicone. A inscrição pode ser feita por meio de um link disponibilizado no Instagram do projeto: @amigosdopeitoce.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-10-2024: Teresa Cristina Nobre, 64, personagem. Ação amigos do peito, recuperam o desenho da aréola mamilar através da micropigmentação das mamas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Bom humor, cura e autoestima Diagnosticada com câncer de mama há 37 anos, a diarista Teresa Cristina Nobre de Oliveira, 64, compartilha as mudanças nas perspectivas da convivência com a doença. O início foi difícil, com uma mastectomia radical e sem reconstrução da mama - que só passou a ser obrigatória no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2013. Mas logo aprendeu a lidar com a doença de forma mais leve.