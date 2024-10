Academia Enem 2024: aulões recebem feira de profissões neste fim de semana

A feira tem como objetivo orientar os estudantes sobre os diversos campos de atuação no mercado de trabalho. Além disso, também serão oferecidas informações sobre os cursos de graduação e as oportunidades de carreira.

O último aulão presencial da Academia Enem 2024 será realizado neste fim de semana, 19 e 20, pela Prefeitura de Fortaleza. Além das aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o evento também contará com a Feira das Profissões , promovida pela Estácio FIC neste sábado, 19.

Além da feira, os participantes também terão acesso à correção de redação no sábado e domingo, com professores da plataforma FB Online, a plataforma oficial de estudos da Academia Enem. Para praticar, os alunos também poderão utilizar os textos motivadores disponíveis na apostila ou na plataforma online.

O programa tem como objetivo democratizar a educação, reduzindo as desigualdades de oportunidade e preparando os jovens tanto para o ingresso no ensino superior quanto para o mundo do trabalho.

Com professores especialistas para cada área, os aulões serão das matérias de Biologia, Química, Física, História e Filosofia.

Domingo, 20

Já no domingo, os estudantes poderão conferir as matérias de Matemática, Geografia, Sociologia e Linguagens, complementando a preparação com disciplinas que fazem parte da prova do Enem.